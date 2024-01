Emanuela Orlandi | altra stoccata del fratello Pietro | “La parola segreto è un cult in Vaticano”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 gennaio 2024), il tempo passa ma ilnon si arrende: il presidio in occasione del 56esimo compleanno della donna., 56 anni di cui 40 senza risposte. Tanti ne sono passati da quel 22 giugno, quandoscomparve senza ragione. Le ragioni, anzi, le vuole sapere ancora suoche sapeva di poter trovare qualcosa in più all’ombra deldopo questa intricata vicenda. Questa consapevolezza per l’uomo c’è ancora, aumentata dalla volontà di riaprire l’inchiesta. Anche Papa Francesco ha dato l’ok dallo Stato Pontificio, ma le indagini sono ancora ferme allo stesso punto. Passano i mesi, gli anni, le domande aumentano e a scarseggiare sono le risposte. Proprio di ...