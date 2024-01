Elogio della fuga dalla città e del risveglio del corpo

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Non è un caso se il blue monday, ovvero lunedì blu, lunedì triste, lunedì buio, sconsolato cada proprio il 15 gennaio. L’apice dell’inverno, quando il raccolto si congela. Moltissimi studi ormai circolano sull’improbabile teoria scientifica, e tuttavia assai plausibile tesi sociale, del diffondersi di sintomi depressivi in questo periodo dell’anno, quando il fermento dettato dai rituali religiosi e delle festività giunge alla fine e non si ha niente, ma proprio nient’altro da desiderare, da attendere fino al principioprimavera. Anzi, più che un assunto sociologico potrebbe più che altro somigliare a un approccio letterario e più ancora che letterario, politico. Come evitare di menzionare che se gennaio è tale all’interno delle nostre sistematicità cognitive è perché coincide con il ritorno al lavoro, con le scadenze, gli obblighi e gli orari ...