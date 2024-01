Elly Schlein | i limiti di una leader incapace di decidere

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nella democrazia di oggi il fattore della personalità non può essere aggirato. La capacità diship è la componente fondamentale per il successo di qualsiasi avventura politica. C’è chi lo ha capito bene e chi no. Giorgia Meloni e Matteo Renzi ce lo hanno ben chiaro. La prima ha in mente di candidarsi alle europee per fare un pieno di voti in tutta Italia. Non potrà andare al Parlamento Europeo ma segnalerà agli italiani che è presente, non ha paura del consenso e tiene all’Europa. Il secondo, unin declino alla testa di un piccolo partito ma pur sempre un politico fuoriclasse, vede nella proposta di Meloni della candidatura di tuttila possibilità di occupare spazi politici e tentare di superare la soglia di sbarramento. Anche Giuseppe Conte, che pure ha risposto subito picche, ha dimostrato di aver senso politico: ...