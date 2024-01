Elezioni Usa 2024 | oggi caucus in Iowa | Trump in pole position

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Scontata la vittoria dell'ex presidente che viaggia verso la nomination repubblicana, occhi puntati su Haley che ha superato DeSantisil piccolo stato dell'sarà, come avviene ogni quattro anni, sotto i riflettori della politica nazionale americana con i suoi, tradizionali riunioni elettorali per la scelta del candidato di un partito per la nomination

L'ex presidente: "Non posso ancora dirvelo, ma so già chi sarà" E' stato un duello senza esclusione di colpi, quello che tra Ron DeSantis e Nikki ... (sbircialanotizia)

Donald Trump a Manhattan per l’udienza conclusiva del processo civile per gli asset gonfiati, dove è imputato insieme ai figli Donald jr ed Eric. I ... (open.online)

Mancano ormai poche ore alle particolari primarie in Iowa : i caucus decideranno l'esito della prima battaglia per le primarie del Gop: quasi ... (ilgiornale)

si capisce che la replica promette di essere ancora più veemente: la più grande deportazione di immigrati nella storia degli Stati Uniti; muro e militari al confine meridionale; addio lotta contro i cambiamenti climatici. Scontata la vittoria dell'ex presidente che viaggia verso la nomination repubblicana, occhi puntati su Haley che ha superato DeSantis Oggi il piccolo stato dell'Iowa sarà, come avviene ogni quattro anni, sotto i riflettori. La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, accoglie la delegazione non ufficiale americana in visita post-elettorale, sottolineando l'importanza della partnership tra Taiwan e gli Stati Uniti.