Elezioni 2024 | la bozza | election day 8 e 9 giugno per europee e regionali

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ladel decreto legge in materia elettorale che dovrebbe approdare al Cdm: tre mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila Ipotesiday in Italia nella prima metà di. Il Paese andrà al voto per rinnovare il Parlamento europeo dalle 14 alle 22 di

La corsa per la Casa Bianca prende ufficialmente il via - come da tradizione - in Iowa . È, infatti, una ricorrenza che le Elezioni americane ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – Inizia oggi, 15 gennaio, con i caucus in Iowa la corsa per la nomination repubblicana, ma intanto i sondaggi danno per vincenti tutti e ... (periodicodaily)

Leggi Ancheeuropee, Schlein: 'La mia scelta prescinde da quella di Meloni' Leggi Anche Ilè l'anno delleeuropee: ecco come funzionano In particolare, nelle 'disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale', si legge: 'All'articolo 51, comma 2, del ...Leggi ancheregionali, tensione Lega - FdI: sulla Sardegna è muro contro muroregionali, nodo alleanze nel centrosinistra: si cerca il campo largo Tajani: "Su regionali troveremo ...NIl rifiuto degli italiani nei confronti dei propri politici non avrebbe potuto essere più chiaro che nel 2008. Allora, si riunivano nelle città di tutto ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...