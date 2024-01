Elenoire Casalegno | “Ma quale errore di comunicazione | Chiara Ferragni non è certo una sprovveduta”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Voleva fare il magistrato ma è stata catapultata nel mondo dello spettacolo ''per caso'', dopo aver partecipato al famoso concorso 'The Look of The Year' da dove sono uscite modelle del calibro di Cindy Crawford, Naomi Campbell e Claudia Schiffer. Da lì la strada è stata tutta in salita, raccontain

Sotto lo sguardo di Padre Natura, le due categorie sfilano in passerella per convincere il pubblico con i loro look. Per la categoria 'Giorno', ... (247.libero)

Da lì la strada è stata tutta in salita, raccontain una intervista in esclusiva all'Adnkronos : ''Avevo appena 18 anni, non era il mio sogno nel cassetto - spiega - quando arrivai ...Sotto lo sguardo di Padre Natura, le due categorie sfilano in passerella per convincere il pubblico con i loro look. Per la categoria 'Giorno',indossa per le Milf un elegante pantalone nero e un body trasparente. 'Si muove come un leopardo stregando il pubblico maschile. Un sorriso destinato fin dalle prime ore della ...Non è passata inosservata la scorsa puntata di Ciao Darwin 9 andata in onda venerdì 12 gennaio su Canale 5. A partecipare in qualità di concorrenti nel programma condotto da Paolo Bonilis e Luca ...– L’elenco di vip che negli ultimi tempi hanno posto l’attenzione sulla sicurezza di Milano è lunga: tra gli altri Chiara Ferragni, Elenoire Casalegno, Flavio Briatore, Christian… Leggi ...