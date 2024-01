EHF European Cup | ottavi di finale Nella gara di andata la Jomi Salerno cede al Rocasa Gran Canaria

È terminata 20 " 26 la gara di andata degli ottavi di finale diCup tra Jomi Salerno e Rocasa Gran Canaria. Dinanzi al proprio pubblico, alla Palestra Palumbo, le salernitane, dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, non sono poi riuscite a ...Salerno . È termina 20 - 26 la gara di andata degli ottavi di finale diCup tra Jomi Salerno e Rocasa Gran Canaria . Dinanzi al proprio pubblico, alla Palestra Palumbo, le salernitane, dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, non sono poi riuscite a ...È terminata 20 – 26 la gara di andata degli ottavi di finale di EHF European Cup tra Jomi Salerno e Rocasa Gran Canaria. Dinanzi al proprio pubblico, alla Pa ...StampaLa Jomi Salerno è pronta a mettere in pausa il campionato per rituffarsi in Coppa Europea. Dopo l’esordio con vittoria sul Teramo per 19 – 21 nell’anticipo del 1° turno del girone di ritorno dis ...