Egitto | la vacanza per tutti | tra meraviglie inestimabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’, con la sua straordinaria storia millenaria e i paesaggi dorati lungo il Nilo, è ormai da tempo una delle destinazioni turistiche più amate al mondo. Questo paese adagiato sulle coste settentrionali dell’Africa affascina da sempre i viaggiatori grazie alle imponenti piramidi, ai maestosi templi e alle enigmatiche sfingi, eterni custodi di un’antica e misteriosa civiltà. Anche le sue città, come Il Cairo e Luxor, raccontano storie di faraoni, dinastie e popoli che hanno modellato la storia umana. Ma oltre alla ricchezza storica e culturale, l’è celebre per le sue bellezze naturali. Come non pensare alle incantevoli coste del Mar Rosso o alle incredibili strutture coralline che rappresentano alcuni dei migliori siti di immersione e snorkeling al mondo? Località balneari come Sharm el Sheikh e Marsa Alam sono molto apprezzate per il loro ...