Echo | la sceneggiatrice parla della possibilità di una seconda stagione

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La co-diAmy Rardin è ottimista riguardo alladi unadello show. Dopo la conclusione disu Disney+ con la messa in onda del quinto e ultimo episodio (qui potete leggere la nostra recensione), non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale su una, ma la co-Amy Rardid sembra essere ottimista a riguardo. "Sento che se saremo abbastanza fortunati da avere una, penso che potrei guardare lo show di Maya-Kingpin tutto il giorno. Penso che Maya non abbia chiuso con Kingpin e viceversa, quindi penso che ci siano ancora illimitatenarrative. Credo che la cosa interessante di questi ...

- Pubblicità - Sappiamo chegetta le basi per Daredevil: Born Again , ma la co -Amy Rardin sembra entusiasta della possibilità che la storia di Maya Lopez continui in una seconda stagione... Dopo il debutto ...Deadline ha recentemente incontrato ladiAmy Rardin e le ha chiesto della scena finale di Maya con The Kingpin . In questo modo, sembra usare le sue nuove capacità per guarire ...La co-sceneggiatrice di Echo Amy Rardin è ottimista riguardo alla possibilità di una seconda stagione dello show.La scrittrice di Echo, Amy Rardin, ha rivelato nuovi dettagli su Kingpin e Maya Lopez, Daredevil e ha parlato dei "Marvel Spotlight".