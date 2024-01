Ecco Starita | l’uomo che infiamma il derby Benevento-Avellino

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCi sonoche si giocano sul campo eche si giocano su altri fronti. Se quello di andata del campionato ha premiato l’, quello di mercato sorride invece al. Con un colpo ad effetto, Marcello Carli è infatti riuscito a soffiare Ernesto, esterno offensivo del Monopoli, proprio ai lupi. Un matrimonio annunciato, fatto saltare a un passo dall’altare dal direttore tecnico della Strega.oggi sarebbe dovuto essere ad, l’accordo era stato raggiunto ed erano state fissate le visite mediche di rito. Il classe 1996 napoletano che compirà 28 anni a marzo, ha invece preso la strada del Sannio per aggregarsi alla gruppo di Gaetano Auteri. Un colpo da novanta per inaugurare il mercato invernale a tinte ...

