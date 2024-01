Ecco come sono le canzoni di Sanremo 2024 | l' ascolto in anteprima

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Abbiamo ascoltato innegli studi Rai di Milano le trentain gara al Festival di. Tanti nomi nuovi, ma anche molti habituè dell'Ariston in un mix che vorrebbe rappresentare le diverse sfaccettature della musica italiana. Una precisazione: le versioni che vengono fatte ascoltare in(unper ogni brano) ai giornalistiovviamente quelle registrate in studio, quelle che poi verranno trasmesse dalle radio e caricate sulle piattaforme streaming. Altra cosa saranno le esibizioni live sul palco dell'Ariston con tanto di orchestra e backing vocal. La prima impressione è che lo schema dance con la cassa in battere sia inflazionato oltre misura. L'effetto finale è un appiattimento monocorde del sound dei brani che alla fine ...

