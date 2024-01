È uscito Redmi Note 13 Pro | il re della fascia media

Ho passato le ultime due settimane in compagnia di Lenovo Tab P12, un tabletgià da qualche mese ma che di recente si trova ad un prezzo decisamente più competitivo, 370 ,...Galaxy A34 e......il titolo ènell'ormai lontano 2018 , ma del resto parliamo anche di un gioco enorme, amato da milioni di utenti e destinato a restare in circolazione ancora a lungo. Budget limitato...Vivo ha rilasciato la sua serie X100 in altri mercati. Ora disponibili in India e in alcune parti dell'Europa, X100 e X100 Pro si discostano da molti flagship recenti, in quanto si affidano al silicio ...Redmi Watch 4 ha una data di lancio ufficiale in Italia: arriverà con Redmi Note 13 Series, Buds 5 e Buds 5 Pro. Tutti i dettagli.