È Sempre Mezzogiorno | assente Biagiarelli | Clerici spiega il motivo | “Coinvolto in un fatto di cronaca”

Leggi su biccy

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Non solo il Tg3, anche Lorenzoè stato tra i primi ad accorgersi che qualcosa non andava nella recensione omofoba di un presunto cliente di Giovanna Pedretti. La donna ieri sera è stata trovata senza vita e sul web è scoppiata una grossa polemica, per questoil volto di Èha deciso di intervenire, sul suo profilo Instagram ha respinto le accuse di odio social nei confronti della ristoratrice ed ha aggiunto che lui cercava solo di stabilire quale fosse la verità su una vicenda così chiacchierata: “Se chi cerca di capire quale sia la verità deve poi temere un epilogo simile allora dovremmo chiudere giornali e social. Sto ricevendo messaggi di odio e sono così violenti che potrebbero portare a gesti estremi se ricevuti da persone fragili“. È...