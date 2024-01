E' morto Carles Falcón | motociclista spagnolo caduto alla Dakar

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Parigi -in lutto. Dopo una settimana di battaglia, èil, vittima di una caduta nel corso delle seconda tappa del rally che si sta svolgendo in Arabia ...

Ennesima Tragedia alla Dakar . Carles Falcon , pilota catalano di 45 anni, non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale. Lo spagnolo era rimasto ... (247.libero)

Per otto giorni è rimasto in coma farmacologico nella speranza che i medici potessero operarlo dopo la frattura di una vertebra, ma i danni ... (ilfattoquotidiano)

Niente da fare per Carles Falcon . Il motociclista, vittima di un’incidente la settimana scorsa in occasione della seconda tappa della Parigi Dakar ... (oasport)

