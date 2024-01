E-mail docenti e ATA @scuola istruzione it | per accedere serve un codice di verifica Si attiva l’autenticazione a più fattori GUIDA

(Di lunedì 15 gennaio 2024) "Al fine di contrastare i tentativi di accesso fraudolento alle nuove caselle di posta elettronica e per migliorare la postura di sicurezza in termini di riconoscibilità dell’intestatario del servizio, il Ministero ha deciso dire nel mese di gennaioa più(Multi Factor Authentication in breve MFA)". L'articolo .

docenti e ATA hanno ricevuto via mail entro il 30 novembre le indicazioni per attivare la Nuova casella di posta elettronica @scuola.istruzione.it . ... (orizzontescuola)

Scrivo questadopo aver letto l'articolo 'Mobilità 2024/25:immessi in ruolo, assunti da concorso straordinario bis e trasferiti lo scorso anno. Chi può fare domanda e chi no.'. Anch'io, ...Quindi, tu puoi rispondere ogni giorno allema non ricevere mai una chiamata. La logorante ... rimasta chissà quanto tempo senza insegnante Nel film, dopo averlo conosciuto in sala...Un Istituto è stato al centro di un reclamo presentato dai genitori di un alunno, i quali hanno lamentato che un insegnante ha inviato un'e-mail ai genitori degli studenti della classe, agli altri ins ...