È ancora mezzogiorno | perché Lorenzo Biagiarelli è assente e quando torna

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Grandedella puntata di oggi di È, show culinario di Rai 1, era il food blogger e influencer, un’assenza dovuta al coinvolgimento in “un fatto di cronaca”, ha spiegato Antonella Clerici, la quale ha sottolineato chetornerà in trasmissione nei prossimi giorni.e la sua compagna, Selvaggia Lucarelli, sono finiti loro malgrado, al centro di un dibattito social a dir poco acceso, in seguito alla morte di Giovanna Pedretti, ristoratrice e titolare di una pizzeria, Le Vignole, a Sant’Angelo Lodigiano. Nei giorni scorsi Pedretti, 59 anni, aveva fatto parlare di sé per via della sua risposta ad una recensione pesantemente omofoba e abilista pubblicata da un cliente del suo locale. In pratica il suddetto ...