Due giocatori dell’Inter denunciati per minacce in discoteca | uno sarebbe Arnautovic Corriere Veneto

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Duesono statida un giovane friulano, lo avrebbero minacciato all’interno dellaHollywood di Milano. La ricostruzione è delche scrive: “I, credendo di essere stati fotografati e filmati in momenti privati, avrebbero costretto il ragazzo ad abbandonare il locale, tirandolo per un braccio e portandolo all’esterno vicino a una rampa. Lì, gli avrebbero strappato di mano il cellulare per verificare che non ci fossero loro video e foto non autorizzati” Uno deiProsegue il: I rumor relativi alla serata indicano in Marko...