Due calciatori israeliani sotto accusa in Turchia per il sostegno agli ostaggi a Gaza

Come ogni anno, la rivista FourFourTwo pubblica la sua top 100 dell'anno solare che finisce. Il primo fra i 100 giocatori per il 2023 è... (calciomercato)

Pochi gol e occasioni, il Manchester United si rivolge al mercato per sopperire all' emergenza offensiva: nel mirino i due attaccanti del Bayern ... (itasportpress)

Al Daily Mail, lo svedese ha parlato in particolare delle telefonate di Beckham e Mancini ,suoi ex. "Ho parlato con David Beckham, non dirò quello che ha detto, ma è stato molto ...E' vero che ha accettato i guidare un gruppo composto da qualche giovane, moltidi medio ...va sempre ricordato che è il suo carisma ad aver riempito con costanza l'Olimpico negli ultimi...Calabria: "Partita buona: bella palla a Loftus-Cheek e un tiro. Prende due rischi di troppo: su El Shaarawy tocca la palla, su Pellegrini la gamba. La Roma non aspettava… Leggi ...La partita di calcio a sette, per il campionato Amatori del Csi, tra Club Atletico Riclaru e gli ospiti della Polisportiva Miradolese, si è conclusa nel peggiore dei modi ...