DreameBot X40 Ultra | la rivoluzione dell’igiene domestica al CES 2024

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dreame Technology, leader nel campo degli elettrodomestici all’avanguardia, ha presentato in anteprima al CESle specifiche chiave del suo ultimo modello, ilX40Questo innovativo aspirapolvere robot è stato acclamato come il più efficace sul mercato europeo, offrendo prestazioni senza precedenti per soddisfare le esigenze dei consumatori.X40: l’eccellenza dell’aspirapolvere robot al CESDreame ha introdotto la tecnologia MopExtend 2.0, una caratteristica pionieristica del suo aspirapolvere robotX40. Questa innovativa tecnologia consente al dispositivo di estendere i panni per affrontare anche le aree più difficili da raggiungere, come sotto i mobili e negli angoli. La versione più recente di MopExtend 2.0 non ...