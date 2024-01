Dr | in 2023 fatturato +52% | attesa espansione all' estero e nuove assunzioni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. - (Adnkronos) - E' stato un altro anno di forte crescita per il gruppo DR Automobiles che ha raccolto i risultati delle attività portate avanti nell'ultimo quinquennio, con la creazione di nuovi e brand e l'allargamento della gamma fino a coprire quasi tutte le esigenze del cliente italiano. Ma con un occhio alla crescita all'che nel 2024 dovrebbe registrare nuovi interessanti sviluppi mentre sul fronte occupazione si anticipa una ulteriore, legata al potenziamento delle attività. E' il quadro che emerge dal reportdel gruppo molisano che a dicembre ha visto 2.653 auto vendute (+ 22% sullo stesso mese del 2022) dato che porta il complessivo di DR (che include i marchi, DR, EVO, Sportequipe e X) a 32.657 immatricolazioni complessive in Italia. Nel 2022 erano state 24.481. Prendendo in considerazione ...

