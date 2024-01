DR Automobiles Groupe | la crescita è proseguita nel 2023

DRcresce ancora nel 2023. Con 2.653 auto a dicembre (+ 22% su dicembre 2022) l' azienda molisana che commercia i Marchi DR, EVO, Sportequipe e X ha chiuso il 2023 con 32.657 ......in una nuova era che potrebbe essere davvero ricca di soddisfazioni in termini di immatricolazioni e utili per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chryslere PSAe ...Dans l’ancien cabinet vétérinaire de la rue de l’église, l’activité informatique de l’entreprise EPBS s’est arrêtée mais les locaux ne sont pas restés vacants bien longtemps. Jean-Marc Teulé, un Ruthé ...Stellantis est le leader du marché automobile en France. Le groupe, résultant de la fusion de PSA Peugeot Citroën et Fiat Chrysler Automobiles, regroupe plusieurs marques influentes et maintient une ...