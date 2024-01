Doveri | «Tutti noi abbiamo subito minacce o violenza Io stesso in Eccellenza ho preso uno schiaffo»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La classe arbitrale italiana al centro delle polemiche dopo gli errori di questa prima parte di stagione. Qualche giorno fa il designatore Rocchi ha difeso la categoria e ha alzato il tiro. Basta attacchi agli arbitri. C’è da dire che gli errori, al di là di qualsiasi fede calcistica, sono troppo evidenti per non destare almeno qualche mugugno. Il Messaggero cerca di allentare la pressione con l’intervista a Daniele, uno degli arbitri più esperti in Italia che nella giornata appena trascorsa (e ancora da concludere) ha arbitrato Verona e Empoli. Il tema è la crisi di vocazione: nessuno vuole più fare l’arbitro. I giovani non voglio più fare gli arbitri,racconta al Messaggero perché Perché un ragazzo o una ragazza dovrebbe avvicinarsi al fischietto? «Perché è un’esperienza educativa e formativa. Per un giovane, oggi, è difficile prendere ...

