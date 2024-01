DOPO L' ODIO SOCIAL SI E' SUICIDATA LA RISTORATRICE DI LODI CHE DIFESE GAY E DISABILI IN UN POST FORSE SCRITTO DA UN CLIENTE

torna il sorriso sul viso di Nicol Delago . Anche se non è arrivata una vittoria, e nemmeno un podio , per la nostra portacolori la gara odierna vale ... (oasport)

le prime ore di clamore a suo favore le prime critiche e i primi sospetti di un'operazione di marketing e poi l'social che la 55enne, mamma di una ragazza, potrebbe non essere stata in ...Un male, come anche l'invidia, che il Papa indica tra i grandi virus che intossicano le relazioni e costruiscono quella "cultura del rancore" che scatenae conflitti.il tempo della ...La Dakar 2024 di Nani Roma si è concluso prematuramente, quando stava affrontando la seconda settimana di gara in Arabia Saudita dopo un giorno di riposo. Lo spagnolo era appena fuori dalla top ten ...Chissà se i tantissimi che hanno espresso buoni sentimenti dopo l’incidente che si è portato via i nostri di San Luca manterranno la bontà nel corso dell’anno o la metteranno da parte e inarcheranno f ...