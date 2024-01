Dopo le dimissioni della sua presidente | qual sarà il futuro di Harvard?

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ledi Claudine Gay dalla presidenza disono state laboriose, in netto contrasto con il suo reclutamento, portato avanti con grande vigore appena sei mesi prima da un consiglio di amministrazione particolarmente diligente nel seguire la linea ideologica imposta dal dipartimento “diversità, equità e inclusione” (Dei) dell’università” scrive la filosofa francese Julie Girard, che ha pubblicato “Le Crépuscule des licornes” (Gallimard, 2023). Il suo ultimo romanzo, “Les Larmes de Narcisse” (Gallimard),pubblicato il prossimo 8 febbraio. “Di fronte a dei candidati che si erano mostrati tutti in linea con le aspettative di questi sacerdoti dell’equità, Claudine Gay sembrava la scelta più sensata. Ma oggi appare evidente che non fosseificata per dirigere una delle università più prestigiose degli ...