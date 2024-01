Dolph Ziggler | “La TNA è il post giusto per me”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Stando ai pareri di molti addetti ai lavori,è stato uno dei talenti piu’ “sprecati” dalla WWE che lo ha licenziato nel settembre del 2023. Dopo diversi mesi di inattività ha debuttato in New Japan prima ed in TNA poi attaccando Moose alle spalle. Lo stessoha dichiarato recentemente il perchè della scelta di accasarsi nella “rinascente” TNA. Le sue parole “Ho avuto molto da pensare negli ultimi mesi ed ero deciso nel voler continuare la mia avventura sul ring. Sono stato molto fortunato perchè dal primo momento in cui ho perso il mio lavoro ci sono state tante persone che mi volevano nella propria compagine. Ho visto tutta la transizione da Impact a TNA e mi sono subito detto -posso starci tranquillamente li-. Ed eccomi qua, pronto a fare i fatti”.