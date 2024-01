Dolore per la bimba rom folgorata | «Smantellate il campo»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La tragedia della piccola Michelle, mortaper aver toccato un cavo scoperto dell?energia elettrica, riaccende l?emergenza delrom di via Carrafiello. La bambina di soli 6...

Poco meno di 25mila euro. Tanto valeva ormai il suo immobile, dopo diverse vendite andate a vuoto. Una cifra bassa, ma comunque non abbastanza ... (thesocialpost)

L’Advertising Standards Authority britannica è intervenuta per bloccare la diffusione di uno scatto di una campagna pubblicitaria di Calvin Klein ... (ilfattoquotidiano)

San Giovanni Bianco. “L’avevo riconosciuto dal rombo della sua moto . ‘Ecco Ernesto ’, ho pensato. ‘Chissà dove sta andando…’. poco dopo non c’era ... (bergamonews)

Il ministro degli esteri cinese, Wang Yi: "Le infrastrutture della Striscia sono completamente distrutte, Milioni di persone lottanosopravvivere" 7 ottobre 2023: cento giorni dia Gaza ...... che dovranno includere anche gli animali in quanto esseri capaci di provare. Scriveva, già ... Dal momento che l'animale patisce il male che gli viene inflitto, non esistono buoni motivi...Salute: a giudicare dai dolori, soprattutto a spalle e ginocchia ... casomai sarebbe incomprensibile il contrario. Sarà un momento positivo per appianarle incomprensioni con i vostri partner e ...Dopo l'infezione da Covid-19 fino all'87% dei pazienti manifesta sintomi che durano anche più di 2 mesi e uno dei più comuni è il dolore toracico.