Djokovic e la battuta ad Agassi | ' Ti ho visto e ho perso tre game di fila'

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Un siparietto molto divertente è andato in scena al termine della partita vinta da Nolecontro Dini Prizmic nel primo turno degli Australian Open . Il campionissimo serbo, intervistato da Jim ...

Un doppio show: quello di Jannik Sinner , che alle Atp Finals di Torino ha battuto per la prima volta in carriera Sua Maestà Nole Djokovic dopo un ... (liberoquotidiano)

Gli azzurri di Volandri, a caccia della finale, sfidano la Serbia: nel primo singolare Musetti perde in tre set contro Kecmanovic (corriere)

l'Italia è in finale di Coppa Davis . Oggi, sabato 25 novembre, gli azzurri di capitan Volandri hanno vinto la semi finale contro la Serbia , ... (europa.today)

L'Italia è in finale di Coppa Davis . Oggi, sabato 25 novembre, gli azzurri di capitan Volandri hanno vinto la semi finale contro la Serbia , ... (europa.today)

Un rapporto splendido che Nole ha voluto ribadire durante la chiacchierata con Courier sulla Rod Laver Arena: " Ho notato eccome la sua presenza ", ha detto. " Andre, è davvero bello averti ......Popyrin vince chiaramente il derby con Marc Polmans e conquista il diritto a sfidare Novak,... L'australiano serve per il primo set sul punteggio di 5 - 3; cede lama domina il tie - ...Il campionissimo serbo è stato protagonista di una scenetta divertente con l'ex leggenda del tennis: "E' bello vederti in tribuna" ...Il campionissimo serbo è stato protagonista di una scenetta divertente con l'ex leggenda del tennis: "E' bello vederti in tribuna" ...