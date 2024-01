(Di lunedì 15 gennaio 2024) Quello che stiamo per raccontarvi, è accaduto ad un uomo di 46 anni in provincia di Frosinone, che si è trovato a vivere un momento di estrema difficoltà, tanto da non avere nulla dada più di tre. Una storia chee induce a riflettere su quanto sia importante l’attenzione e la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

"I bambini ad alto rischio di morte per malnutrizione e malattie hanno unbisogno di cure ... "Abbiamo bisogno di un accesso sicuro eostacoli per consegnare gli aiuti e di un cessate il ...La donna non ha lasciato alcun messaggio e biglietto d'addio per spiegare il suogesto, ...la scomparsa della moglie ai carabinieri di Lodi che poco dopo hanno ritrovato il corpovita ...Quinta sconfitta consecutiva, settima partita senza gol, la zona salvezza che si allontana e la panchina di Leandro Greco che rischia di saltare da un momento all’altro: il ko interno subito ieri dall ...