Direttrice generale WEF | salute di economia cinese positiva per il mondo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pechino, 15 gen – (Xinhua) – Alla luce delle cupe prospettive per l’mondiale nel breve termine, ladell’si traduce in ricadute positive per il resto del, ha dichiarato Saadia Zahidi,del World Economic Forum (WEF), in un’intervista a Xinhua. “Le misure adottate dalla leadershipstanno iniziando a funzionare e a dare i loro frutti, che si tratti di una maggiore attenzione al settore manifatturiero o alle tecnologie verdi, sia che si tratti di assicurarsi che ci sia una ripresa del commercio”, ha dichiarato la donna. Agenzia Xinhua