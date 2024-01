Diretta Grande Fratello | lunedì 15 gennaio

L'evento sportivo, infatti, sarà trasmesso oltre che in Italia (Mediaset su Canale 5) e ... 6 milioni e 501mila spettatori in Italia con uno share del 29,4% - costituisce unaopportunità ...Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi , hanno parlato coprendosi il microfono. In attesa delladel lunedì sera delFratello , il macellaio si è lamentato di Letizia Petris . Paolo parla male di Letizia: "Non la voglio una persona così" Secondo Paolo, infatti, la sua 'presunta' ...La Virtus Segafredo Bologna chiude il programma del 16° turno, al termine di una settimana che l'ha vista perdere a Reggio Emilia in campionato e e il doppio turno in Eurolega tra Maccabi ...Grande Fratello: continua a non scorrere buon sangue tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris. Il motivo Durante la puntata di questa sera 15 gennaio, il televoto vedrà sfidarsi Anita ...