Diretta Coppa d' Africa | Camerun - Guinea | ora LIVE la partita di oggi

YAMOUSSOUKRO (COSTA D'AVORIO) - Lad'Africa entra sempre di più nel vivo. Oggi (lunedì 15 gennaio) è il turno del Camerun : i ' ... Calcio d'inizio alle ore 18 , segui ladella ....... La vigilia del coach Così Daniele Santarelli a poco più di ventiquattr'ore dal match: 'Siamo in un momento di 'carico' dove il target sono i prossimi impegni di febbraio con laItalia ...I 'Leoni indomabili', guidati dal 'napoletano' Anguissa, sfidano la Nazionale di Diawara nella prima giornata del gruppo C: la cronaca del match in tempo reale ...Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.