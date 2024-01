«Dio salvi il re» | l’attimo più emozionante dell’abdicazione di Margrethe II per Frederik X di Danimarca

Pisa : esplode bombola di gas durante un incendio a Santa Croce sull’Arno. Vigili del fuoco salvi per miracolo Poteva essere una strage. Una bombola di gas è esplosa durante lo spegnimento di un incendio in un camper parcheggiato in Via Achille Grandi a Santa ... ()

Gli smessati. Tajani bastonato - Salvini sorride. Giorgetti minaccia (ancora) l'addio A Napoli si chiamano gli sfessati, alla Camera gli smessati. Sono i parlamentari che si sono liberati del Mes. Il trattato viene bocciato: 184 ... (ilfoglio)

"Dio ci conservi Elly Schlein - ecco perché" : Salvini travolge il Pd Matteo Salvini avverte Elly Schlein da Atreju dove ha presenziato alla festa di Fratelli d'Italia. "Abbiamo intenzione di governare a lungo questo ... (liberoquotidiano)