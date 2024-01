Difese gay e disabili | la trovano morta nel fiume Lambro Nessun biglietto d' addio Polemiche sulla Lucarelli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Giovanna Pedretti, 59 anni, titolare della pizzeria "Le Vignole" a Sant’Angelo Lodigiano è stata trovatanel. La ristoratrice era finita nei giorni scorsi al centro di un dibattito social, dopo aver replicato ad una recensione negativa di una cliente che non aveva gradito la vicinanza al suo tavolo di "gay e". La titolare del ristorante - si legge su Il Corriere della Sera - le aveva risposto così: "Non torni più, noi non facciamo distinzioni tra i clienti". Questo post aveva creato reazioni contrastanti, in moltissimi si sono schierati con lei, elogiando il suo gesto. Ma era stata anche accusata da altri di "volersi fare solo pubblicità". Ieri il suo corpo è stato ritrovato senza vita. Un atteggiamento il suo che aveva subito insospettito chi la conosceva bene. La sua assenza dal lavoro era ...

