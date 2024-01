Delmastro | “Pozzolo? Non ero in casa al momento dello sparo”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non intendo parlare. Ho già dato la mia versione nella immediatezza a Repubblica e l’ho fornita a chi la debbo fornire, agli inquirenti. Non so chi ha sparato perché non ero inin quel. Questa è una grande fake giornalistica. Che siano duecento metri, ammesso che io abbia detto che erano duecento metri, o dieci metri, la differenza la fa se sei o non sei sulla scena per poter dare una versione. E se io non sono sulla scena, non posso dare una versione”. Così ai giornalisti sul casoil sottosegretario alla Giustizia, Andrea, dopo una visita nel carcere di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il caso che sta tenendo banco e quello del deputatoe della sua pistola che ha ferito un uomo durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Tra gli invitati c'era, ......Andrea. Porto d'armi per cui i carabinieri avevano precisato di "non essere in possesso di elementi utili di valutazione in ordine alle esigenze rappresentate dallo stessoal fine ...Non solo elezioni. La politica italiana ed il governo continuano a discutere del capodanno di Delmastro e Pozzolo. Siamo andati a Vercelli per capire cosa ne pensano i cittadini di quello che è ...Lo hanno precisato i Carabinieri. Corretta quindi la procedura per il rilascio. Il deputato vercellese: "Si difende un’altra persona e si butta me dalla torre" ...