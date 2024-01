Delegazione Usa a Taiwan | il neo presidente Lai | Grato per il forte sostegno alla democrazia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Usa: 'Impegno susolido come la roccia' I funzionari americani non più in attività hanno elogiato il processo democratico dell'isola che ha prodotto un nuovoeletto e un Parlamento ...

Il presidente eletto di Taiwan ha quindi ringraziato Washington per il sostegno alla democrazia dell'isola, incontrando la delegazione non ufficiale in visita a Taipei. Sei aerei e quattro navi ...La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, accoglie la delegazione non ufficiale americana in visita post-elettorale, sottolineando l'importanza della partnership tra Taiwan e gli Stati Uniti. La delegazione ... "L'impegno dell'America nei vostri confronti è solido come una roccia", hanno detto i funzionari durante la visita sull'isola rivendicata dalla Cina ...