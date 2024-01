Dedica gol a ostaggi Hamas | arrestato in Turchia calciatore israeliano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Unè stato, e poco dopo rilasciato, inper aver mostrato, durante una partita, un messaggio riferito alla guerra tra Israele e. Lo riferiscono i media turchi. Sagiv Jehezkel ha fatto vedere un messaggio che diceva “100 giorni", la data del 7 ottobre e una stella di David su una fasciatura al polso sinistro, dopo aver segnato un gol per la sua squadra, Antalyaspor, contro il Trabsonspor. La procura turca ha avviato un'indagine contro il28enne con l'accusa di "incitamento all'odio e all'ostilità", ha detto il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunc. "Un'indagine giudiziaria è stata avviata dall'ufficio del procuratore capo di Antalya contro Jehezkel per ...

(Adnkronos) – Un calciatore israeliano è stato arrestato , e poco dopo rilasciato, in Turchia per aver mostrato, durante una partita, un messaggio ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Un calciatore israeliano è stato arrestato , e poco dopo rilasciato, in Turchia per aver mostrato, durante una partita, un messaggio ... ()

...dall'ufficio del procuratore capo di Antalya contro Jehezkel per 'incitamento all'odio e all'ostilità' a causa del suo brutto gesto a sostegno del massacro israeliano a Gaza dopo aver segnato un...07/10" su una fasciatura al polso sinistro, dopo aver segnato unper la sua squadra, Antalyaspor, contro il Trabsonspor. Ieri il ministro della Giustizia turco aveva annunciato un'indagine su ...Dopo aver segnato un gol, Sagiv Jehezkel - già rilasciato - ha mostrato un messaggio che diceva “100 giorni', la data del 7 ottobre e una stella di David su una fasciatura al polso sinistro ...Samuel Di Carmine, in gol nel successo del Catania sul Brindisi, ha spiegato:“Sono contento, per me il gol è tutto ed è servito alla squadra per sbloccare il risultato e per arrivare ai tre punti. Ade ...