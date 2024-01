De Laurentiis vuole investire sul mercato o rischiare spiccioli su prestiti incerti? Corbo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dechefare:sulsu? Lo scrive Antonionell’edizione napoletana di Repubblica. Che ilsia stato finora un flop per Maurizio Micheli promosso da capo scouting è nei fatti. Natan visto e non visto più, Lindstrom che non regge la concorrenza di Zerbin, il solo Cajuste in campo purtroppo fermato da infortunio. Chissà che pensano i supervisori di quelestivo, il presidente ed il capo di stato maggiore Chiavelli, sabato assente allo stadio. La vittoria segnala l’energia prodotta nella ripresa da Demme e Zerbin. Non un caso. Dimostra che ci voleva la scossa di due esclusi, avidi dopo il lungo digiuno, per una ...

E l'azienda del Napoli è Aurelio De. Nasce con lui e finisce con lui. Suoi sono stati i ... Per prendersela con i calciatori " come scritto ieri " cisolo tanta malafede . Vale la pena ...Aurelio De, rientrato dalla Spagna dove era in viaggio per motivi personali, insiste per ... Tuttavia il Napolivederci chiaro con le condizioni fisiche del giocatore. Le visite non ...Qualche mese fa Antonio Cassano, aveva parlato di un allenatore accostato a tanti club in estate, fra cui il Napoli nell'ultimo periodo.Azzurri approdati nella capitale saudita: appuntamento a giovedì per l’esordio con Napoli-Fiorentina, ci sarà anche De Laurentiis Dopo la vittoria contro la Salernitana, ottenuta negli ultimissimi sca ...