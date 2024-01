De Filippi-Fazio insieme su Canale 5 per lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Saranno Maria Dee Fabioa condurre, eccezionalmente, loMediaset, a un anno dalla sua scomparsa. La conferma ufficiale arriva da Mediaset. A ripercorrere con Dela lunga carriera del giornalista, alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana tra filmati e testimonianze inedite. Loandrà in onda prossimamente su5 in seconda serata. L'articolo proviene da Italia Sera.

Leggi Anche Cultura in lutto, è morto Maurizio Costanzo : lunedì a Roma i funerali solenni - La sua vita: da 'Paese Sera' all'attentato di mafia ... (247.libero)

Maria De Filippi e Fabio Fazio si uniranno eccezionalmente per condurre uno speciale Mediaset dedicato a Maurizio Costanzo , in onda prossimamente su ... (funweek)

Fabio Fazio e Maria De Filippi condurranno insieme su Canale un programma-evento in ricordo di Maurizio Costanzo . Lo rende noto Mediaset in vista ... (tpi)

Nello speciale , insieme ai due conduttori - eccezionalmente insieme per l'occasione - De, saranno presenti tanti ospiti tra cui i più importanti personaggi della tv e della società ...A ripercorrere con Dela lunga carriera del giornalista, alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana tra filmati e testimonianze inedite. Lo speciale ...Due mostri sacri, due volti storici del piccolo schermo, Maria De Filippi, regina incontrastata della Mediaset, e Fabio Fazio, passato dopo decenni dalla Rai a La7. Li conosciamo perfettamente, sappia ...Fabio Fazio e Maria De Filippi condurranno insieme su Canale un programma-evento in ricordo di Maurizio Costanzo. Lo rende noto Mediaset in vista del primo anniversario della scomparsa del conduttore ...