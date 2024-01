Damor Farmaceutici | l’azienda della Fitostimoline fa shopping in Francia | acquisiti i Laboratoires Carilène

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’italiana, nota anche a livello internazionale per il prodottobasato sull’estratto di grano per la cura di lesioni e ferite cutanee, ha siglato l’accordo per l’acquisizione dei, azienda francese leader nella ricerca e sviluppo di prodotti dermatologici con sito produttivo a Montesson, 30 km a ovest di Parigi. La società, con casa madre a Napoli, già presente tramite distributori in oltre 20 Paesi, con un fatturato annuo di circa 40 mln di euro e una crescita registrata dal 2018 del 12%, grazie a questa acquisizione punta “a diventare una multinazionale, creando una solida base per lo sviluppo del suo portafoglio con un giro di affari di oltre 40 milioni di euro e oltre 200 dipendenti”. “Iniziamo l’anno con un progetto di espansione internazionale ...