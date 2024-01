Damiani | «Thuram ragazzo straordinario e può ancora migliorare!»

E poi le sue squadre giocano un bel calcio - ha proseguito, soffermandosi infine su due ... Marcusinvece è un ragazzo straordinario che viene da una famiglia in cui il rispetto delle ...Deve migliorare nell'attenzione, qualche errore lo fa ancora ma può fare bene - sottolinea- MarcusLo conosco bene, l'ho tenuto in braccio. Innanzitutto è un ragazzo straordinario e ...Così Oscar Damiani, ex giocatore di Juve ... Margini di miglioramento di Marcus Thuram "Lo conosco bene, l'ho tenuto in braccio. Innanzitutto è un ragazzo straordinario e non è da sottovalutare.Oscar Damiani, ex calciatore nonché noto procuratore, ha commentato ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 la decisione di far disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ...