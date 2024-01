Dall’impiegata all’autista | le ultime offerte di lavoro in provincia di Bergamo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La raccolta di tutte ledie sul territorio bergamasco, alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiegoli. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di; nel bollettino allegato (clicca qui) si possono consultare tutti i dettagli dellee i requisiti richiesti. Centro per l’Impiego di Albinon.: 8impiego.albino@.it 21081 OPERATORE/TRICE DI LEVA CIVICA luogo di: ALZANO LOMBARDO 20997 IMPIEGATO/A COMMERCIALE luogo di: RANICA 21001 IMPIEGATO DI MAGAZZINO luogo di: LEFFE 21076 OPERAIO INSTALLATORE luogo di: VERTOVA 21008 ...

