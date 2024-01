Dall' emorragia cerebrale al recupero Tacconi | ' Sono stato fortunato | ho tirato troppo la corda'

(Di lunedì 15 gennaio 2024) "Dovevo fare io il dottore di me stesso ma houn po'la". Stefanoè tornato a parlare dell'che lo aveva colpito nell'aprile del 2022 e del ricovero ...

Il 30 settembre scorso, in quel di Verona, si è tenuto un convegno delle quindici diocesi del Nord Est cui hanno preso parte 750 rappresentanti, ... (ilfattoquotidiano)

Stefano Tacconi come sta. L’ex portiere ha tenuto in apprensione gli italiani a causa di un’ischemia celebrale che l’ha colpito il 23 aprile 2022. ... (tvzap)

"Dovevo fare io il dottore di me stesso ma ho tirato un po' troppo la corda ". Stefano Tacconi è tornato a parlare dell'cerebrale che lo aveva colpito nell'aprile del 2022 e del ricovero nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, durato dal 21 giugno al 28 ottobre 2023. "La ...... Nervini accorcia ancora (17 - 19), Alsmeier interrompe l'(17 - 20), poi sul 18 - 21 ... subito seguito'altro muro di Kipp del 5 - 10: l'americana è scatenata e allunga sul 7 - 13, dal 9 -...L'ex portiere della Juve a 'Verissimo': 'Sono testone e testardo, anche se la riabilitazione fa male io combatto' ...La Basilicata, terra ricca di risorse e di opportunità, non può rischiare il tracollo. Il dato del Pil è emblematico: di certo non rappresenta più la ricchezza reale delle famiglie, che oramai fanno ...