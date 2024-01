Dalla crisi del 2000 a big da 12 | 5 miliardi grazie alla cura targata Bertelli

Siamo entrati in campagna elettorale; lo si è capito dalle polemiche che hanno attraversato alcune coalizioni se non addirittura singoli partiti ... (panorama)

... che approfitta delladella Roma battendola nella sfida valevole per la 20ma giornata di ... che consolida il terzo posto salendo a 42 punti e momentaneamente a - 4Juventus seconda, mentre ...... ma è una consolazione magrissima per una squadra che non appare competitiva e che è appena stata eliminata nei quarti di finale della Coppa ItaliaLazio, nell'ennesimo derby steccato contro i ...A un passo dal dover portare i libri in tribunale nei primi anni 2000 a causa di un debito giudicato insostenibile, il gruppo è riuscito a compiere una formidabile capriola industriale anche grazie a ...Alle proteste degli agricoltori per i tagli ai sussidi si sono aggiunti gli scioperi dei trasporti ferroviari e degli infermieri. L'obiettivo di diventare un Paese "climaticamente neutrale" danneggia ...