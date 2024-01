Dakar | auto | Ekström vince l' ottava tappa

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Lo svedese Mattias(Audi) ha fatto segnare il miglior tempo al termine dell'della- 2024, tra Al - Duwadimi e Hail, in Arabia Saudita, davanti al suo compagno di squadra ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 moto – La carovana è arrivata finalmente ai 366 chilometri. Al comando rimane Brabec con 1:24 di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 moto – Si completano i passaggi al km 366: Brabec comanda con 49 secondi su Van Beveren e 1:24 su ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 CAMION – Ai 165 km comanda la situazione sempre Van den Brink, ma ha un vantaggio di soli 45 secondi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 moto – Si risolve in un derby tra i fratelli Benavides lo stage odierno. Kevin Benavides (Red Bull ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 QUAD – Continua il duello davanti tra Giroud e Andujar, mentre Varga è a oltre dieci minuti di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 QUAD – Vince la tappa l’argentino Manuel Andujar con il crono di 4:24:40 e un vantaggio di 5’06” su ... (oasport)

- 2024 da dimenticare per il cinque volte vincitore Nasser Al - Attiyah (Prodrive), che ha subito un guasto al motore al km 62. (ANS). . 15 gennaio 2024... SAINZ E BRABEC IN TESTA È stato il giorno dell' ottava tappa alla: da Al Duwadimi ad Hail (678 km, di cui 458 speciali). Nelle, vittoria di Mattias Ekstroem , con Carlos Sainz sempre al ...Audi ancora sugli scudi anche nella seconda settimana della Dakar 2024. Il team di Ingolstadt ha firmato oggi una grande doppietta nella tappa che ha portato la carovana da Al Duwadimi a Ha'il con 458 ...Audi affonda un colpo (forse) decisivo per la vittoria finale della Dakar 2024: doppietta Ekstrom-Peterhansel, Sainz quarto ma davanti a Loeb, che scivola a 25 minuti di gap ...