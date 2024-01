Dakar 2024 | Carles Falcon è morto dopo un brutto incidente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 moto – Si risolve in un derby tra i fratelli Benavides lo stage odierno. Kevin Benavides (Red Bull ... (oasport)

Carles Falcon purtroppo non ce l'ha fatta. Il pilota originario di Tarragona, alla sua seconda partecipazione alla, è morto lunedì 15 gennaio a causa delle ferite riportate in moto nella seconda tappa svolta il 7 gennaio. Aveva 45 anni. 'Il danno neurologico causato dall'arresto cardiorespiratorio avvenuto ...Lo svedese Mattias Ekström (Audi) ha fatto segnare il miglior tempo al termine dell'ottava tappa della, tra Al - Duwadimi e Hail, in Arabia Saudita, davanti al suo compagno di squadra Stéphane Peterhansel, a 2'45". Molto indietro nella classifica generale dopo i problemi alle sospensioni ...