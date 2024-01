Dagli editoriali dell’Asvis | per il 2024 | cigni neri e pecore nere consigliano di rimanere fermi sui nostri valori e fiduciosi nelle nostre capacità

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il ruolo del G7 a guida italiana verso il Summit sul futuro Tra le notizie della newsletter quotidiana dell’Economist di lunedì 8 gennaio: Le tristi prospettive della manifattura e del commercio tedesco. Un nuovo anno infelice per i legislatori americani. Previsioni fosche per il governo inglese. Ma piove sul bagnato. Gran parte delle analisi pubblicate in occasione del nuovo anno mostrano una analoga impronta pessimista. Due guerre terribili, per non parlare di tutte quelle dimenticate che contribuiscono alla sensazione di “guerra mondiale a pezzi” evocata da Papa Francesco. Altri Paesi alla deriva, dal Sudan all’Africa subsahariana travagliata da nuovi colpi di stato, fino all’Equador squassato dal narcotraffico. Una generale sensazione di incertezza economica, per l’inflazione non vinta e per il rallentamento della crescita mondiale. La molla sempre più in tensione ...