Da underdog a armocromia | i neologismi politici 2023

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 15 gennaio 2024) "" ma anche "", "pizzo di Stato" ma anche "famiglia queer". Un anno di politica si può raccontare anche attraverso i, in particolare quelli scelti dall`Osservatorio della Lingua Italiana Treccani e raccolti nel Libro dell`Anno, appena pubblicato dall`Istituto della Enciclopedia italiana. Tra le parole nuove che si sono affermate nell'anno passato, per la ribalta avuta grazie ai personaggiche le hanno 'lanciate', spicca fra tutti, usato dalla premier Giorgia Meloni per raccontare se stessa nonchè la propria ascesa fino a Palazzo Chigi.La Treccani cita proprio le parole pronunciate dalla presidente del Consiglio nel discorso per la fiducia alla Camera: "Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l', lo ...