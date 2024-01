Da studenti universitari a imprenditori in Campania grazie all’Hackathon Padula 2023

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Quattrocampani diventano, dopo aver partecipatoche si è tenuto sabato 11 e domenica 12 novembre, nella splendida cornice della Certosa di San Lorenzo. Ferdinando Del Vecchio, Nicola Moscufo, Christian Pio Palermo e Francesco Moscufo durante l’evento organizzato da Monaci Digitali, Vallo Web Digital Hub e Silicon Valley Study Tour, hanno elaborato un’idea progettuale, denominata con un’analogia “Used To, il Netflix dei libri usati”, basata su una piattaforma online sostenibile e accessibile in grado di mettere in contatto gli, facilitando la vendita e l’acquisto di libri usati per scuole e università. Il progetto innovativo, al termine dell’Hackathon ...

