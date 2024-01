“Da sola non ce l’avrei fatta Alle mie dottoresse dicevo che anche la saliva ingrassa”

Leggi su repubblica

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il drammatico racconto di Silvia Rossi, 30 anni, guarita dall’anoressia dopo un lungo ricovero a Todi. “Avevosmesso di bere l’acqua, ogni sorso pensavo fosse un grammo in più. Il fiocco viola è la bandiera di noi sopravvissute: non chiudete i centri per i disturbi...