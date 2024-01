Da Manchester a Milano | super occasione a parametro zero

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nuovadi mercato, da: ecco il possibile affare a. Tutti i dettagli Dal campo al calciomercato, sono settimane già decisive per le big di Serie A. Il fittissimo calendario di gennaio, oltre a campionato e Coppa Italia, prevede infatti lacoppa italiana, in programma in Arabia Saudita da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio. Parallelamente, tutte le dirigenze sono al lavoro sul mercato per la sessione di riparazione. Nelle prime settimane di gennaio si sono mosse anche le due milanesi: l’Inter ha già sostituto l’infortunato Cuadrado con Buchanan, mentre il Milan ha riportato in rossonero Gabbia e chiuso anche il colpo Terracciano dall’Hellas Verona. Il mercato in entrata dei nerazzurri può considerarsi già concluso, il club rossonero è invece ...